Intelligenza artificiale per la sicurezza delle flotte aziendali

L’intelligenza artificiale si sta affermando come una risorsa fondamentale anche per il settore delle flotte aziendali. Grazie all’adozione di sistemi AI, è possibile monitorare e proteggere i veicoli in modo più efficace, migliorando l’efficienza e riducendo i furti.

LoJack ha recentemente introdotto nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione delle flotte. Queste innovazioni mirano a potenziare il controllo dei veicoli e a ridurre i tempi di intervento in caso di furto, aumentando così le probabilità di recupero. Tra le novità annunciate, è incluso un sistema di notifiche automatiche che avvisa i responsabili in caso di comportamenti sospetti.

La centrale operativa di LoJack, attiva 24 ore su 24, supporta le Forze dell’Ordine nelle operazioni di recupero dei veicoli rubati. Quando un veicolo attraversa aree a rischio o il dispositivo di sicurezza viene disattivato, il sistema invia un alert immediato. Ciò permette di velocizzare la denuncia di furto e migliorare le possibilità di ritrovamento.

Massimo Braga, vice president di LoJack Italia, sottolinea come il ritardo nella denuncia possa compromettere il successo delle ricerche. Dopo le prime 48 ore dal furto, le probabilità di ritrovamento scendono drasticamente. L’intelligenza artificiale aiuta a migliorare la reattività, riducendo i tempi di avvio delle ricerche e identificando situazioni a rischio.

LoJack considera questa integrazione dell’AI un passo cruciale nella lotta ai furti, puntando a rafforzare la sicurezza delle flotte. Un’ulteriore innovazione è l’ampliamento della base dati, che consentirà l’accesso in tempo reale a informazioni di veicoli di diversi marchi, migliorando i servizi di gestione e sicurezza offerti alle aziende.