Intelligenza artificiale per i NEET in Sicilia: il progetto AppLI

Negli ultimi anni, la situazione dei NEET in Sicilia, cioè dei giovani tra 19 e 35 anni che non studiano né lavorano, è diventata una preoccupazione crescente. Secondo i dati recenti, la percentuale di NEET in Sicilia è vicina al 28%, ben oltre la media italiana del 15,2%. Questo fenomeno sembra essere strutturale e potrebbe compromettere lo sviluppo economico e sociale dell’isola.

Per affrontare questa sfida, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciato AppLI, un’applicazione progettata per assistere i giovani nella ricerca di opportunità formative e lavorative. AppLI funge da coach virtuale, disponibile 24 ore su 24 su dispositivi mobili, e utilizza un chatbot intelligente per integrare i dati dei Centri per l’Impiego. Gli utenti possono accedere a offerte di lavoro, ricevere supporto nella scrittura del curriculum e partecipare a colloqui simulati. L’app si adatta durante l’interazione, personalizzando l’esperienza utente nel tempo.

AppLI si pone come risposta a due tendenze attuali: l’interesse crescente per l’intelligenza artificiale, che è vista dai giovani come una possibile guida e supporto, e l’uso della gamification per rendere la ricerca di lavoro un’esperienza meno frustrante. Tuttavia, la complessità del fenomeno NEET richiede più di un semplice supporto emotivo; spesso, infatti, i giovani affrontano problematiche più ampie come la povertà e l’isolamento, unitamente a un mercato del lavoro precario.

Il progetto è stato sviluppato con un approccio partecipativo, coinvolgendo oltre 200 operatori dei Centri per l’Impiego, e i feedback iniziali da un campione di 2000 ragazzi sono stati positivi. Resta da vedere se questa iniziativa si rivelerà un aiuto concreto per i giovani siciliani o se sarà percepita come una soluzione imposta dall’alto.