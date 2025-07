Intelligenza artificiale: paure e realtà in Slovenia

L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante delle vite quotidiane di molte persone, con un’ampia adozione a livello globale. Secondo recenti dati, oltre il 60% della popolazione mondiale ha interagito con questa tecnologia, con India e Cina in prima linea.

In Slovenia, tuttavia, l’uso dell’intelligenza artificiale risulta significativo inferiore alla media globale, raggiungendo solo valori tra il 20 e il 27% nella fascia di età 18-34 anni. Sorprendentemente, una grande porzione di questa popolazione, compresa tra un terzo e la metà, non ha mai utilizzato strumenti di intelligenza artificiale. Negli individui sopra i 55 anni, la percentuale di chi non utilizza questa tecnologia sale all’80%.

La ricerca ha rivelato anche che oltre un terzo degli sloveni è preoccupato per la diffusione di informazioni false generate dall’intelligenza artificiale. Circa il 25% degli intervistati esprime timori riguardo alla protezione dei dati personali e alla sicurezza, mentre il 20% teme per il proprio posto di lavoro a causa di questa tecnologia.

L’indagine, condotta da una rete globale di agenzie demoscopiche, ha incluso 38 paesi e oltre 30.000 partecipanti. In Slovenia, 716 persone maggiorenni hanno contribuito a questa valutazione, la quale si è concentrata sull’uso, la percezione e i rischi legati all’intelligenza artificiale, evidenziando una diffusa apprensione sull’argomento sia a livello locale che internazionale.