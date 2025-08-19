Intelligenza artificiale: novità nelle etichette per la sicurezza

Motorola Solutions ha introdotto le ‘AI nutrition labels’, etichette progettate per i prodotti di sicurezza pubblica e aziendale, che offrono dettagli su come viene utilizzata l’intelligenza artificiale nelle loro tecnologie. Questa innovazione è simile alle etichette nutrizionali degli alimenti e mira a chiarire i componenti principali dell’IA presente in ciascun prodotto.

Mahesh Saptharishi, Vicepresidente Esecutivo e Chief Technology Officer di Motorola Solutions, sottolinea che l’intelligenza artificiale deve essere utilizzata con trasparenza per garantire la sicurezza. Le etichette facilitano la comprensione dell’uso dell’IA nella protezione delle comunità e rappresentano un passo verso maggiore trasparenza nell’innovazione tecnologica.

Le AI nutrition labels forniranno informazioni specifiche, come il tipo di intelligenza artificiale utilizzata, il proprietario dei dati, i controlli umani applicati e gli scopi per cui l’IA viene implementata nel prodotto. In questo contesto, l’IA è cruciale nell’ecosistema delle tecnologie di sicurezza di Motorola Solutions, poiché mira a fornire informazioni accurate e affidabili per assistere proattivamente le persone.

Saptharishi aggiunge che le minacce alla sicurezza possono manifestarsi con tale complessità da superare le capacità di una singola persona di gestirle. L’IA può elaborare e incrociare dati per migliorare la comprensione delle situazioni critiche. Motorola Solutions progetta le proprie tecnologie IA per migliorare le prestazioni umane nei momenti cruciali, e le nuove etichette offriranno maggiore chiarezza sul ruolo dell’IA nella protezione di persone e luoghi.

Le AI nutrition labels sono parte dell’impegno di Motorola Solutions per rendere comunità, scuole e aziende più sicure, supportate dal Motorola Solutions Technology Advisory Committee, che guida l’azienda su questioni etiche e implicazioni delle tecnologie.