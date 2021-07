Qualche settimana fa Malcom Gladwell ha pubblicato un interessante post in cui racconta la sua esperienza all’interno di una vettura a guida automatica, la Waymo, un progetto inizialmente sviluppato da Google. Il geniale sociologo canadese cerca di descrivere l’ambiguo rapporto tra uomo e macchina quando si tratta di guidare (forse sarebbe meglio dire “essere guidati”) e ne conclude dicendo che ci fideremo a tal punto di queste vetture da trasformarci da autisti spericolati in pedoni spericolati, privi di qualsiasi timore nei confronti di queste vetture. Il tema, dunque, sembrerebbe essere quello della fiducia: possiamo davvero salire su queste vetture senza il timore di schiantarci contro un ostacolo non perfettamente individuato? E, più in generale, qual è il grado di fiducia che riponiamo in software che sempre più spesso prendono decisioni fondamentali riguardanti la nostra vita? Qualche esempio: la diagnostica, il nostro potenziale lavorativo, la customer care, il calcolo della nostra affidabilità economica e persino le relazioni amorose! D’altra parte, la storia dell’intelligenza artificiale è contrappuntata di prove ed errori, slanci di entusiasmo e docce fredde.

È del 1956 la prima definizione di intelligenza artificiale e viene attribuita a Minsky, McCarthy, Shannon, Newell e Simon in un ormai storico congresso al Dartmouth College: si affermava che una macchina è intelligente se riesce a fare cose che, nella stessa situazione, farebbero gli esseri umani. Risale, inoltre, agli anni 60 uno dei primi esperimenti di questo tipo: Eliza, è questo il nome dato al (forse) primo chatterbot in grado di simulare in modo molto rudimentale un colloquio psicanalitico. Si pensi ai sistemi esperti che impazzavano (anche sociologicamente e filosoficamente) alla fine degli anni 70 fino ad arrivare, nel 1996, alla vittoria del calcolatore Deep Blue contro il campione del mondo di scacchi Kasparov. Non vi erano dubbi: questi sistemi funzionavano. Ma anche allora si verificò un cortocircuito: nonostante la statistica e i risultati fossero dalla parte della macchina esperta o intelligente, non sempre le tecnologie ebbero il successo che i dati facevano sperare: mancava la dea Fiducia, soprattutto perché quei sistemi esperti funzionavano in ambiti estremamente ristretti e per problemi circoscritti. Anche oggi, a distanza di più di mezzo secolo, una ricerca statistica elaborata dal Pew Research Centre del 2017 sottolinea che la maggior parte degli americani intervistati nutre dubbi e preoccupazioni sullo sviluppo della tecnologia delle auto a guida automatica (e altri tipi di applicazioni della IA). Anche se la ricerca mostra una certa correlazione tra minor livello di educazione e maggior grado di preoccupazione nei confronti delle macchine a guida automatica, in generale il rapporto del Pew Research Centre sottolinea non solo una debole propensione all’utilizzo di queste vetture, ma anche una diffusa preoccupazione relativa alla presenza sempre più massiccia dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali che riguardano la nostra vita.

La mostra

Dal 2017, tuttavia, molta strada è stata fatta e a guardare la faccenda con gli occhi della razionalità, ci sono davvero pochi dubbi: queste vetture impareranno a guidare molto meglio di noi, avranno sensori accuratissimi che permetteranno loro di aumentare in modo impensabile la sicurezza in strada, non potranno ubriacarsi, non supereranno i limiti di velocità e, soprattutto, non avranno modo di farsi prendere dalle emozioni.

Ecco io penso che il nodo della questione stia proprio in questa parola: emozione. Infatti, analizzando l’argomento utilizzando il frame, – o se vogliamo la metafora -, della fiducia cogliamo solo un aspetto parziale della faccenda. A mio parere invece il frame che dobbiamo utilizzare per comprendere questa riluttanza all’utilizzo delle macchine a guida automatica sia proprio quello dell’emozione. L’automobile infatti – è persino ovvio dirlo, basta guardare gli spot delle case automobilistiche – è ancora considerata, presentata, “inquadrata” come un’estensione della propria sfera emotiva: non come un semplice mezzo di locomozione, ma come un mezzo di espressione. È forse in questa sfera che facciamo sempre più fatica a concedere spazio all’intelligenza artificiale poiché essa ne ha preso ampio possesso anche in molti altri ambiti della nostra vita.

Il punto è che la tecnologia ci promette continuamente nuovi spazi di libertà e maggiore sicurezza, e nuovi modi di espressione, ma in un caso come questo, così pratico e tangibile, il bilancio tra costi e opportunità della tecnologia si fa molto più difficile da soppesare.