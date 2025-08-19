Intelligenza artificiale nelle università italiane: sfide e opportunità

Bologna, 19 agosto 2025 – Alessandro Gabrielli, professore di Fisica e coordinatore del Dottorato in Fisica, afferma che non si può vietare l’uso dell’intelligenza artificiale. Secondo lui, è come proibire l’uso delle calcolatrici o dei computer. È importante però utilizzare queste tecnologie in modo appropriato.

Il professore sottolinea che gli studenti usano l’intelligenza artificiale quotidianamente, per studiare e preparare esami. Questo utilizzo si inserisce in un contesto di innovazione tecnologica, e le università stanno adottando un approccio consapevole verso queste nuove risorse.

Gabrielli avverte che c’è anche il rischio di abuso, con gli studenti che potrebbero utilizzare strumenti come ChatGPT per copiare elaborati richiesti. Propone un esempio paradossale in cui uno studente potrebbe farsi redigere un testo interamente da un’intelligenza artificiale, senza mai intervenire nella scrittura.

Per affrontare questo rischio, molte università e riviste scientifiche richiedono di autocertificare che non si siano utilizzati sistemi di intelligenza artificiale nella produzione dei testi. Tuttavia, questa autocertificazione è soggetta a possibili inganni, e la responsabilità ricade sui docenti, che devono verificare i sospetti di copia.

In aggiunta, il professore nota che esistono strumenti in grado di rilevare l’uso di intelligenza artificiale, ma non sono infallibili. Di fronte a sospetti, i docenti possono interrogare gli studenti per valutare la loro comprensione e il metodo di lavoro.

Gabrielli conclude che l’intelligenza artificiale dovrebbe essere utilizzata come supporto per approfondire la conoscenza, avvertendo, però, di non limitarsi a fare copia e incolla, e ribadendo che si tratta di strumenti creati dall’uomo, quindi piuttosto limitati.