Intelligenza artificiale nelle scuole italiane: novità e linee guida

Un recente decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito introduce un servizio digitale mirato a promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole. Questo progetto fa parte della piattaforma “Unica”, già in uso da studenti e famiglie per accedere ai servizi scolastici online.

Il servizio ha lo scopo di aiutare le scuole a integrare l’IA in modo responsabile, seguendo i principi etici, legali e pedagogici europei. La nuova sezione della piattaforma è composta da due elementi principali: le “Linee Guida IA” e i “Progetti IA”.

Le “Linee Guida IA” offrono approfondimenti normativi, tecnici ed etici sull’uso dell’IA nella didattica. Esse coprono vari aspetti, come l’applicazione dei principi etici europei, la protezione di studenti e famiglie, in particolare dei minori, e l’inclusività nell’uso delle nuove tecnologie. Sarà inoltre disponibile una mappa aggiornata delle sperimentazioni già avviate nelle scuole italiane.

Nella sezione “Progetti IA”, le scuole possono condividere le proprie esperienze attraverso una scheda progetto che descrive obiettivi e modalità. Il Ministero fornirà strumenti e checklist per garantire la qualità delle iniziative, assicurando che i dati inseriti siano anonimi e che non vengano richieste informazioni personali.

Sarà garantita la conformità alle normative sulla protezione dei dati personali, con misure di sicurezza aggiornate e identificazione digitale per accedere all’area privata. Il servizio sarà attivo entro ottobre 2025, con una fase di attivazione graduale. Il Ministero prevede di rivedere e aggiornare continuamente il servizio e le Linee Guida, supportando le scuole nella formazione e nella realizzazione dei progetti.