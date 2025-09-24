Intelligenza Artificiale nelle Scuole: Il Progetto AI Classroom

AI Classroom è un progetto pilota che coinvolge 50 scuole in sei Paesi europei, tra cui Regno Unito, Spagna, Italia, Bulgaria, Finlandia e Svezia, con prossime estensioni in Irlanda e Polonia. Realizzato da Acer e Intel, il programma consente agli insegnanti di integrare strumenti di intelligenza artificiale nelle loro lezioni, facilitando la pianificazione, la creazione di contenuti e la personalizzazione dell’insegnamento in base alle necessità degli studenti.

Tra i dispositivi forniti ci sono Acer TravelMate AI e Acer Chromebook Plus, che offrono accesso a strumenti AI come Microsoft Copilot e Google Gemini. Questi strumenti sono progettati per offrire tutoraggio personalizzato, ottimizzare la gestione didattica, supportare la progettazione di programmi e facilitare l’analisi dei risultati degli studenti, adattando gli interventi educativi alle loro esigenze.

Il progetto si basa su un solido ecosistema di rivenditori certificati e collaborazioni con Microsoft e Google, soddisfacendo le esigenze delle istituzioni scolastiche. Cristina Pez di Acer sottolinea l’importanza di valorizzare gli insegnanti e migliorare la qualità dell’apprendimento, evidenziando il ruolo chiave della tecnologia nella digitalizzazione delle scuole.

AI Classroom si unisce al programma “Skills For Innovation” di Intel, che supporta la formazione degli insegnanti e allinea i contenuti al quadro europeo EU DigComp. Entrambi i progetti, seppur distinti, sono complementari; Skills For Innovation si concentra sul framework pedagogico, mentre AI Classroom fornisce strumenti tecnologici concreti.

Con il crescente bisogno di competenze digitali nel mercato del lavoro, queste iniziative aiutano a preparare gli studenti al futuro, aumentando il coinvolgimento e l’efficacia dell’esperienza educativa, in risposta a una domanda di posti di lavoro sempre più specializzati nel campo del pensiero critico e della creatività.