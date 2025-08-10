34 C
Intelligenza Artificiale nel Leasing: Future Innovazioni e Vantaggi

L’intelligenza artificiale (IA) sta assumendo un ruolo sempre più centrale in diversi settori, tra cui quello del leasing. Secondo Enrica Landolfi, Senior Advisor di Cardo AI, l’IA rappresenta una vera e propria innovazione, capace di automatizzare processi, analizzare comportamenti e migliorare l’efficienza operativa.

L’IA consente, ad esempio, di gestire automaticamente i contratti e di analizzare le interazioni con i clienti, portando a decisioni più rapide e personalizzate. L’introduzione di chatbot attivi 24 ore su 24 facilita una comunicazione immediata, mentre i modelli predittivi permettono di anticipare scadenze e rischi, offrendo soluzioni su misura.

Un altro aspetto cruciale riguarda la gestione del rischio e del credito. L’IA utilizza algoritmi avanzati per analizzare grandi quantità di dati, inclusi quelli comportamentali, fornendo valutazioni più accurate e monitorando costantemente le posizioni. Tuttavia, l’implementazione di modelli AI porta con sé delle sfide, come il rischio di perpetuare pregiudizi dai dati storici e la gestione della privacy.

In termini di efficienza operativa, l’IA automatizza compiti ripetitivi, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su attività a maggiore valore aggiunto e migliorando la capacità di prevenire frodi attraverso l’analisi di comportamenti sospetti.

Nei prossimi cinque-dieci anni, ci si aspetta un’evoluzione dei modelli predittivi, rendendo i processi di leasing più rapidi ed efficienti, con possibili integrazioni con la tecnologia blockchain. Le aziende italiane dovrebbero adottare approcci graduali, investire nella formazione del personale e collaborare con esperti per navigare efficacemente queste trasformazioni tecnologiche.

