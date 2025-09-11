Intelligenza artificiale nel betting: opportunità e rischi in Italia

Dodici milioni e ottocentomila giocatori sono monitorati attraverso algoritmi in sessantaquattro giurisdizioni. L’intelligenza artificiale nel mondo del betting ha il potenziale di offrire protezione, ma sta anche generando una sofisticata macchina di profilazione commerciale.

Mindway AI e Future Anthem sono due aziende che utilizzano algoritmi per identificare comportamenti problematici nel gioco. Tuttavia, questi strumenti, pensati per la protezione degli utenti, sono anche utilizzati per il marketing, creando un conflitto tra gli interessi commerciali e la tutela dei consumatori, con importanti implicazioni per la privacy secondo GDPR.

Gli algoritmi di analisi comportamentale rilevano indicatori di rischio legati al gioco, come un aumento delle sessioni. Questi segnali sono preziosi anche per le strategie commerciali. Ad esempio, un giocatore considerato “a rischio” potrebbe ricevere bonus mirati, trasformando i dati di protezione in asset per il marketing. Sisal ha brevettato un sistema di intelligenza artificiale per questa finalità, gestendo informazioni di protezione come risorsa commerciale.

Il GDPR stabilisce regole per l’uso dei dati, ma esistono zone grigie. Un operatore di gioco ha giustificato l’analisi delle preferenze come “legittimo interesse”, permettendo la profilazione anche di chi rifiuta il consenso. I dati sul gioco problematico, considerati “categorie particolari”, richiedono protezioni aggiuntive, complicando ulteriormente la situazione.

Le partnership nella tecnologia AI mostrano complesse architetture di monitoraggio che si intersecano. La condivisione di dati attraverso diverse piattaforme può comportare rischi elevati per la privacy.

Infine, gli operatori stanno sviluppando sistemi per separare i dati di protezione da quelli commerciali, investendo in infrastrutture adeguate. È fondamentale garantire una supervisione umana qualificata per le decisioni automated. L’attenzione alla trasparenza e alla governance rigida sarà cruciale per bilanciare innovazione e diritti fondamentali nel gaming.