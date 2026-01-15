Intelligenza artificiale nei farmaci

L’uso dell’intelligenza artificiale nello sviluppo dei medicinali è in forte crescita e sta cambiando profondamente il modo in cui vengono progettati, testati e monitorati i farmaci. Per governare questa trasformazione, l’Agenzia europea per i medicinali e la Food and Drug Administration statunitense hanno definito dieci principi guida comuni, con l’obiettivo di promuovere un impiego dell’IA sicuro, etico e scientificamente solido lungo tutto il ciclo di vita dei medicinali.

I principi individuati forniscono indicazioni generali sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella generazione delle evidenze scientifiche e nel monitoraggio dei medicinali, coprendo tutte le fasi: dalla ricerca preclinica alle sperimentazioni cliniche, dalla produzione fino alla sorveglianza post-marketing sulla sicurezza. Le indicazioni sono rivolte in particolare a sviluppatori di farmaci, aziende farmaceutiche, richiedenti e titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare un approccio coerente a livello internazionale, favorendo la collaborazione tra autorità regolatorie, organismi di standardizzazione tecnica e altri attori del settore farmaceutico. La definizione di principi comuni tra Unione europea e Stati Uniti segna una nuova fase di cooperazione transatlantica nel campo delle tecnologie sanitarie avanzate.

Nell’Unione europea, il lavoro sulle linee guida è già in corso e i nuovi principi si inseriscono in un quadro normativo in evoluzione, che comprende la proposta di legge europea sulla biotecnologia e la riforma della legislazione farmaceutica. Queste iniziative riconoscono il potenziale dell’IA come strumento capace di accelerare il percorso dall’innovazione alla disponibilità di medicinali sicuri ed efficaci.