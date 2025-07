Intelligenza Artificiale: Napoli e Osaka si Collegano nel Futuro

La crescente attenzione verso l’Intelligenza Artificiale ha portato a un’importante iniziativa internazionale. Dal 9 al 13 ottobre 2025, Napoli ospiterà il primo grande incontro globale dedicato a questo tema cruciale, in coincidenza con la chiusura dell’Expo di Osaka, prevista per lo stesso giorno.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che le due manifestazioni saranno collegate tramite un collegamento diretto. Questo evento rappresenta non solo un’opportunità di discussione ma anche una piattaforma per promuovere una collaborazione internazionale focalizzata su un’area strategica per il futuro, in particolare per le nuove generazioni.

L’incontro di Napoli mira a raccogliere esperti, ricercatori e professionisti di vari settori per confrontarsi sulle potenzialità e le sfide dell’Intelligenza Artificiale. Il collegamento con Osaka simboleggerà una forte alleanza globale, sottolineando l’importanza della condivisione delle conoscenze e delle innovazioni in questo campo.