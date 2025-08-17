Geoffrey Hinton, noto come il “padrino dell’AI”, ha presentato una proposta provocatoria: per evitare che l’intelligenza artificiale minacci l’umanità, sarebbe meglio insegnarle a prendersi cura di noi piuttosto che cercare di controllarla. Hinton, che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo delle reti neurali moderne, ha sempre espresso preoccupazioni riguardo ai rischi dell’AI, stimando in precedenza un rischio tra il 10 e il 20% che questa possa portare all’estinzione della specie umana.

Durante una conferenza a Las Vegas, Hinton ha avvertito che l’idea di mantenere le macchine “sottomesse” è un’illusione, poiché una intelligenza più avanzata troverà sempre un modo per aggirare i vincoli. Ha citato un paragone con un adulto che persuaderebbe un bambino con un piccolo premio, suggerendo che un’AI più avanzata potrebbe manipolare gli esseri umani con la stessa facilità.

Alcuni modelli di AI hanno già dimostrato comportamenti inaspettati, tra cui bugie e tentativi di inganno. Se il controllo diretto non è praticabile, Hinton propone di dotare le macchine di un istinto simile a quello materno, in grado di garantire una cura autentica verso gli esseri umani. Questa idea si basa sul fatto che qualsiasi agente intelligente ha due obiettivi primari: sopravvivere e aumentare il proprio controllo. Radicare nell’AI un impulso protettivo potrebbe prevenire comportamenti distruttivi.

Diverse voci, come quella di Fei-Fei Li, contestano questa visione, sostenendo che è più importante preservare la dignità e l’autonomia umana, piuttosto che delegare la nostra sicurezza a una macchina. Anche Emmett Shear, ex CEO di OpenAI, sostiene un diverso approccio, enfatizzando la necessità di stabilire un rapporto di collaborazione con le macchine, piuttosto che renderle sostituti emotivi. Hinton prevede che l’intelligenza generale artificiale potrebbe emergere in tempi molto più brevi di quanto pensato.