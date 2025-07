Intelligenza Artificiale: Le Tre Vie della Competizione Globale

L’intelligenza artificiale è ormai un elemento centrale nei cambiamenti che interessano la geopolitica, l’economia e la società, nonché il mercato del lavoro. Il nuovo rapporto AI 2025, redatto dall’Osservatorio Permanente sull’Adozione e l’Integrazione dell’AI dell’Aspen Institute Italia, offre un’analisi approfondita sulla situazione attuale e le prospettive future della tecnologia.

Il documento evidenzia tre modelli distinti di approccio all’intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti, l’accento è posto sulla creazione di un ecosistema di mercato, con investimenti privati massicci, come il consorzio Stargate, volto a dominerà nel settore. In contrasto, la Cina adotta un modello statale, centralizzando la ricerca e lo sviluppo attraverso il New Generation AI Development Plan, favorendo l’autosufficienza tecnologica. L’Europa sta cercando una “terza via”, con un focus su un ecosistema che bilanci innovazione e tutela dei diritti, supportato da regolamenti come l’AI Act.

Il rapporto esplora anche le cinque strati tecnologici essenziali dell’ecosistema dell’AI, partendo dall’hardware ai dati, fino ai modelli pre-addestrati e alle applicazioni specifiche. Attualmente, l’Europa è in una posizione di svantaggio rispetto a Stati Uniti e Cina in questi ambiti.

In tema di lavoro, l’AI sta producendo una trasformazione profonda, riguardando non solo l’automazione di mansioni ripetitive, ma anche la creazione di nuove professioni che combinano competenze tecniche e soft skills. Tuttavia, esiste un significativo disallineamento tra le competenze richieste e quelle disponibili nel mercato.

Il rapporto sottolinea quindi la necessità di una governance multilivello e globale per affrontare le sfide etiche e normative associate all’intelligenza artificiale, enfatizzando l’importanza di regolamentazioni pensate per garantire trasparenza e responsabilità.