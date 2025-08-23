Intelligenza artificiale: la voce ritrovata di una donna britannica

Grazie all’intelligenza artificiale, una donna britannica malata di SLA ha riacquistato la voce dopo 25 anni di silenzio. Questo è avvenuto grazie al ritrovamento di un breve clip audio, di soli otto secondi, in cui la donna parlava in un vecchio video amatoriale degli anni ’90.

Sarah Ezekiel, un’artista di 59 anni, ha perso la voce a causa della SLA, diagnosticata a 34 anni. Questa malattia, attaccando il sistema nervoso, porta a difficoltà nei muscoli coinvolti nel parlare, portando spesso alla completa perdita della parola. Negli anni seguenti, Ezekiel ha utilizzato un computer con tecnologia di generazione vocale per comunicare, anche se la voce generata non assomigliava alla sua. Durante la sua malattia, ha continuato a lavorare come artista, ma i suoi figli sono cresciuti senza che conoscessero il suono della voce della madre.

Recentemente, il progresso nella tecnologia ha permesso di creare versioni digitali della voce originale anche partendo da registrazioni brevi. Tuttavia, le voci generate erano spesso piatte e monotone. Gli esperti consigliano a chi potrebbe perdere la voce di registrarla il prima possibile per preservare la propria identità. Poole, della compagnia Smartbox, ha avuto un’intuizione quando Ezekiel ha trovato la breve clip audio. Ha collaborato con ElevenLabs, un’azienda di New York specializzata in intelligenza artificiale vocale, per isolare il campione e riempire le lacune.

Il risultato è stato sorprendente: una voce simile all’originale, con accento e difetti caratteristici. Ezekiel ha condiviso la registrazione con una sua amica, riscoprendo il suono della sua voce perduta. La nuova tecnologia di intelligenza artificiale offre voci più umane ed espressive, restituendo così un elemento fondamentale dell’identità personale.