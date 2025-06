Intelligenza Artificiale: la Rivoluzione della Moda in Piemonte

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore della moda nel Nord Ovest, migliorando processi, ottimizzando ordini e vendite, e influenzando le scelte dei consumatori. In Piemonte, il tessile include oltre 3.800 aziende, con 2.000 operanti nella moda e circa 32.500 occupati. Nonostante un export di 4,8 miliardi, il settore si trova in difficoltà, previsto un 2025 complicato con un arretramento della produzione del 2%.

Tra le innovazioni più recenti spicca la ricerca visiva, che consente di utilizzare immagini per trovare prodotti nei negozi. Il gruppo Pattern di Torino ha adottato tecnologie innovative come la progettazione 3D nel 2019, riducendo gli sprechi e migliorando la sostenibilità. Nel 2022, ha introdotto l’intelligenza artificiale per ottimizzare il taglio dei tessuti, aumentando precisione e riducendo gli errori. L’azienda prevede di sfruttare ulteriormente l’AI nella prototipia e durante la produzione, azzerando quasi gli sprechi.

In Baldissero Canavese, Space 2000 ha integrato l’AI nei suoi processi, con un magazzino automatizzato e algoritmi che assistono i designer nella creazione di collezioni. Si stanno esplorando anche modelli virtuali per rendere più efficienti le sessioni fotografiche.

Tuttavia, l’adozione dell’AI solleva preoccupazioni riguardo alla creatività. Alcuni esperti, come Dario Casalini del Maglificio Po, sostengono che la creatività non dovrebbe essere subordinata all’analisi dei dati e che l’AI dovrebbe essere utilizzata per migliorare marketing e processi interni, piuttosto che influenzare il design.

