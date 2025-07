Intelligenza Artificiale: La Rivoluzione degli Influencer Virtuali

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha fatto significativi progressi nella comunicazione in linguaggio naturale, influenzando profondamente il nostro modo di interagire con la tecnologia. Il lancio di diversi servizi IA ha anche trasformato il panorama della creazione di contenuti online, portando all’emergere di nuovi modelli di influencer.

Un esempio evidente è Aitana, una giovane influencer virtuale che ha catturato l’attenzione del pubblico. Non esistendo fisicamente, Aitana rappresenta una novità nel mondo del marketing digitale. Attualmente conta oltre 370.000 follower su Instagram e guadagna tra 3.000 e 10.000 euro mensili, fornendo contenuti sponsorizzati grazie alla gestione dell’agenzia “The Clueless”. Il suo profilo è curato con post e storie tipiche degli influencer, ma quanto vi è dietro questa figura è affascinante: la tecnologia IA ha reso possibile la creazione di un avatar che simula una ragazza di 25 anni dai capelli rosa.

Il successo di Aitana ha sollevato dibattiti riguardanti le relazioni tra umanità e IA, inclusi i potenziali rischi associati ai deepfake e alla creazione di contenuti non autentici. Infatti, la creazione di influencer virtuali sta guadagnando popolarità tra i brand, interessati a sviluppare modelli IA personalizzati per promuovere prodotti.

Di fronte a queste innovazioni, YouTube ha deciso di adottare una nuova politica per limitare la monetizzazione dei contenuti generati in massa, conosciuti come “AI Slop”. A partire dal 15 luglio 2025, piattaforma imporrà regole più severe per garantire che i video pubblicati siano originali e di qualità. Questo rappresenta un passo importante per la preservazione della qualità nella creazione di contenuti, mentre la questione delle influencer virtuali continua a svilupparsi.