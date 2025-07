Intelligenza artificiale: la proposta cinese per la cooperazione globale

L’intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle sfide tecnologiche più significative del nostro tempo. Le recenti iniziative di Cina e Stati Uniti mostrano approcci divergenti in questo settore emergente.

Durante il World Artificial Intelligence Conference (WAIC) a Shanghai, il premier cinese Li Qiang ha proposto la creazione di un’organizzazione globale per promuovere la cooperazione nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Sottolineando che le attuali normative sull’IA sono frammentate, ha avvertito del rischio che nazioni emergenti, in particolare nel Global South, possano restare indietro senza adeguati investimenti e accesso alla tecnologia. L’evento, che si svolge dal 26 al 28 luglio, ha lo scopo di riunire esperti del settore, tra cui investitori, scienziati e funzionari governativi, per discutere le opportunità e le sfide legate all’IA.

In controtendenza, Donald Trump ha annunciato, in un summit tenutosi a Washington, un piano d’azione statunitense che include un aumento dei controlli all’esportazione di tecnologie. Questa misura è volta a garantire che le tecnologie sviluppate negli Stati Uniti, in particolare nei semiconduttori, siano utilizzate in modo responsabile, soprattutto in relazione alla Cina.

Le strategie dei due paesi evidenziano differenze significative: mentre la Cina sembra orientarsi verso un’apertura delle proprie innovazioni, come dimostrano le iniziative di aziende come Alibaba e DeepSeek nell’ambito open-source, l’approccio americano si concentra su una maggiore regolamentazione e controllo delle proprie tecnologie. Questi sviluppi potrebbero avere ripercussioni globali significative nel futuro della tecnologia e nell’ecosistema dell’intelligenza artificiale.