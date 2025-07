Intelligenza artificiale: la nuova era della sicurezza dei dati

In un contesto tecnologico in continua evoluzione, la protezione dei dati diventa una priorità cruciale per le aziende. Mercoledì, Nightfall ha presentato una piattaforma innovativa per la prevenzione della perdita di dati, dotata di un agente di intelligenza artificiale che automatizza l’indagine degli eventi di sicurezza.

Questa nuova soluzione sviluppata a San Francisco segna un passo significativo rispetto ai sistemi tradizionali, spesso criticati per l’elevato numero di falsi allarmi. Il sistema di Nightfall utilizza un agente AI per emulare il lavoro degli analisti della sicurezza, consentendo una priorità automatica delle minacce e una distinzione tra attività legittime e reali rischi di sicurezza. Come spiegato dal CEO Rohan Sathe, i team di sicurezza sono attualmente sopraffatti da un mondo di avvisi poco accurati.

La crescente complessità del panorama della sicurezza dei dati, amplificata dal lavoro remoto e dall’integrazione del cloud, evidenzia l’urgenza di soluzioni più efficaci. Secondo le stime, il mercato della sicurezza informatica potrebbe raggiungere un valore di 270 miliardi di dollari entro il 2026.

La piattaforma Nightfall combina tecnologie avanzate per la classificazione dei contenuti, il monitoraggio del lignaggio dei dati e l’ottimizzazione autonoma delle politiche, permettendo una significativa riduzione dei falsi positivi dal 80% al 5%. Questa architettura leggera consente implementazioni rapide e una risposta efficace alle minacce senza intervento intensivo da parte di personale umano.

Con un finanziamento recente di 65 milioni di dollari, Nightfall si rivolge a settori regolamentati, come la sanità e i servizi finanziari, rispondendo alla necessità di protezione della proprietà intellettuale. La navigazione verso una sicurezza informatica più autonoma rappresenta un cambiamento importante, consentendo alle aziende di concentrare risorse su attività critiche, mentre la piattaforma si adatta automaticamente a nuove minacce.