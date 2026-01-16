Intelligenza Artificiale Italia

È stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Professionisti dell’Intelligenza Artificiale e delle Tecnologie Digitali Avanzate. Il contratto, noto come CCNL Intelligenza Artificiale e Tecnologie Digitali Avanzate CNL IA TECH EUROPA, è uno dei primi in Italia interamente dedicati ai professionisti dell’Intelligenza Artificiale, del digitale avanzato e delle tecnologie emergenti.

Il CCNL è stato sottoscritto da CNE Federimpreseuropa e ANP IA Associazione Nazionale Professioni per l’Intelligenza Artificiale con l’obiettivo di colmare un vuoto normativo e offrire regole certe, tutele adeguate e un sistema contrattuale evoluto ai professionisti altamente qualificati che operano nei settori dell’Intelligenza Artificiale, Data Science, Cybersecurity, Robotica, Software avanzato e Digital Transformation.

Il contratto introduce aree professionali dedicate all’Intelligenza Artificiale con livelli differenziati minimi retributivi nazionali specifici, indennità per alta specializzazione, cybersecurity, responsabilità di progetto e lavoro full remote. Inoltre, prevede una forte attenzione alla formazione continua, all’etica dell’Intelligenza Artificiale, alla proprietà intellettuale, alla sicurezza digitale e alla protezione dei dati.

Il CCNL sarà depositato ufficialmente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà inserito nell’Archivio Nazionale dei Contratti Collettivi di Lavoro custodito dal CNEL. Il contratto rappresenta un passo strategico per il futuro del lavoro in Italia, collocando il Paese tra i primi in Europa a dotarsi di uno strumento contrattuale specifico per l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie digitali avanzate.