Intelligenza Artificiale Italia

Presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si è svolta la conferenza “L’Intelligenza Artificiale come nuova arma: l’identikit della nuova minaccia digitale”, promossa dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L’evento ha messo in luce come l’IA non sia più una prospettiva futuristica, ma un fattore operativo nelle moderne strategie di cyber-offensiva.

L’evoluzione tecnologica ha trasformato gli attacchi informatici in sfide sistemiche. Pierguido Iezzi, Cyber BU Director di Maticmind – Zenita Group, ha introdotto il concetto delle “4V” per comprendere la maturità delle attuali minacce: l’intelligenza artificiale ha trasformato il rischio cyber in una sfida di sistema, definita dalla Volizione, ovvero l’AI persegue intenti e non esegue più solo compiti. Ciò rende il panorama delle minacce maturo e pericolosamente industrializzato.

La protezione delle infrastrutture critiche richiede un approccio che tratti l’IA stessa come un asset da blindare attraverso sinergie strategiche tra i vari attori della sicurezza. L’intelligenza artificiale solleva interrogativi che superano il perimetro tecnico, investendo la sfera politica ed etica. L’On. Alessandro Giglio Vigna, Presidente della Commissione Affari Europei, ha ribadito la centralità della regolamentazione, sottolineando che l’intelligenza artificiale non è una tecnologia neutra, ma riflette i valori dei sistemi che la sviluppano e la utilizzano.

La sfida non è solo tecnologica, ma anche di sovranità e tutela dei diritti democratici, dove l’IA deve trasformarsi da potenziale destabilizzatore a pilastro della sicurezza nazionale e dell’efficienza amministrativa. Dall’incontro è emerso il valore del partenariato pubblico-privato, con Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI, che ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione per la resilienza delle infrastrutture digitali.

La difesa non può prescindere dal fattore umano, con Paolo Atzeni che ha identificato nella formazione e nella consapevolezza la prima linea di difesa per il perimetro cibernetico nazionale. Il Senatore Francesco Silvestro ha infine richiamato la necessità di una coesione normativa che superi i confini geografici, integrando le istanze dei territori in una strategia di difesa nazionale coerente.