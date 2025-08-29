Intelligenza Artificiale in Sanità: Dati e Integrazione in Italia

L’intelligenza artificiale (AI) è già una realtà nel settore sanitario, presente negli ospedali e nei reparti di diagnostica. Tuttavia, il vero progresso dipende dalla qualità dei dati utilizzati. Affinché l’AI migliori le cure e snellisca i processi, è essenziale avere dati solidi, interoperabili e gestiti in sistemi scalabili. Questi dati devono essere accessibili e integrati in tempo reale, creando un ambiente sanitario digitale efficace.

Negli ospedali, ogni giorno vengono generati enormi quantitativi di dati, ma spesso rimangono isolati in sistemi chiusi. Questa situazione può ostacolare diagnosi tempestive e il supporto continuo ai pazienti. Una governance efficace dei dati è quindi necessaria, con repository capaci di gestire vari tipi di informazioni in modo interoperabile, creando così un ecosistema di dati connessi.

Per abilitare questo scenario, è fondamentale adottare soluzioni che possano comunicare con tutte le parti del sistema sanitario. Un esempio è la piattaforma Capsule di Philips, che integra dati clinici da diversi dispositivi. Ciò riduce gli errori e consente un monitoraggio più avanzato, supportando i professionisti nella loro attività decisionale.

L’AI dimostra il suo potenziale nel campo della diagnostica. Algoritmi come SmartSpeed di Philips migliorano la qualità delle immagini diagnostiche e accorciano i tempi di esecuzione. Allo stesso modo, l’AI automatizza il processo di refertazione, snellendo il lavoro dei medici e aumentando la tempestività delle cure.

Infine, l’AI sta evolvendo verso un modello di auto-addestramento, che consente di migliorare le capacità diagnostiche senza l’uso di ampi dataset manuali. Ciò richiede infrastrutture informatiche robuste per gestire algoritmi complessi in sicurezza. In un futuro prossimo, sarà l’AI a selezionare l’algoritmo più adatto per il paziente, rendendo il processo diagnostico ancora più efficiente.