Intelligenza artificiale in Parlamento: la svolta politica italiana

Il mondo della politica italiana sta per affrontare un cambiamento significativo con l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Nei prossimi giorni, il Parlamento introdurrà tre chatbot progettati per ottimizzare il processo legislativo.

La notizia è stata comunicate il 10 luglio 2025 da Alba Romano, in collaborazione con Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata del Partito Democratico. I chatbot, che saranno utilizzati dai deputati, sono denominati Norme, Depuchat e Mse (Macchina Scrittura Emendamenti) e rappresentano il risultato di un’ampia fase di sperimentazione avviata un anno fa, le cui origini risalgono alla legislatura precedente.

Questi strumenti, sviluppati utilizzando modelli linguistici avanzati simili a quelli di ChatGPT, hanno come obiettivo fondamentale quello di rendere più efcienti le operazioni parlamentari, facilitando la ricerca delle normative correnti e la redazione degli emendamenti. Anna Ascani ha rimarcato l’importanza di sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia, affrontando al contempo i rischi potenziali per la democrazia, in particolare quelli connessi alle “allucinazioni”, fenomeno in cui l’intelligenza artificiale produce risposte fallaci.

Norme, progettato dal Politecnico di Milano e dall’Istituto Einaudi, consentirà ai parlamentari di interagire con l’Osservatorio sulla legislazione per individuare emendamenti e leggi. Mse, sviluppato dal consorzio interuniversitario Alma Human AI, supporterà nella formulazione di modifiche ai progetti di legge. Infine, Depuchat, realizzato dalle Università di Roma Tre e Firenze, faciliterà l’accesso dei cittadini alle attività legislative dei deputati.