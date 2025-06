Intelligenza Artificiale in Italia: Tutto sul DDL 2316

Il 25 giugno 2025, la Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura il disegno di legge 2316, riguardante l’intelligenza artificiale, con 136 voti favorevoli, 94 contrari e 5 astenuti. Questo provvedimento, già discusso e approvato dal Senato a marzo, dovrà tornare a Palazzo Madama per esaminare le modifiche apportate. Il disegno di legge si prefigge di regolamentare l’uso dell’AI in Italia in linea con l’AI Act europeo, promuovendo trasparenza, responsabilità e supervisione umana.

Il provvedimento prevede finanziamenti fino a 1 miliardo di euro, destinati a investimenti in imprese attive nei settori dell’intelligenza artificiale, cybersicurezza e tecnologie correlate. Tuttavia, Confindustria ha manifestato preoccupazione riguardo a potenziali oneri regolatori che potrebbero influire negativamente sulla competitività delle aziende italiane.

In ambito giudiziario, il disegno di legge vieta l’uso dell’intelligenza artificiale per decisioni giuridiche, consentendone però l’uso a supporto della ricerca di sentenze e dottrina, per mantenere l’autonomia dei giudici. Nel settore sanitario, l’AI potrà facilitare diagnosi e cure, ma non dovrà sostituire i medici né influenzare l’accesso ai trattamenti.

Le aziende che introducono l’AI sono tenute a dialogare con i sindacati per garantire che l’uso della tecnologia non serva al monitoraggio indiscriminato dei dipendenti. Nella pubblica amministrazione, l’intelligenza artificiale supporterà le decisioni, rispettando valori di responsabilità e supervisione.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ai4business.it