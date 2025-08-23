Intelligenza artificiale in Italia: successo o fallimento?

Le aziende stanno faticando a ottenere risultati significativi dalle innovazioni legate all’Intelligenza Artificiale (IA). Secondo il rapporto del MIT “State of AI in Business 2025”, la maggior parte delle imprese attive nell’IA generativa non produce ricavi, con solo il 5% che riesce a ottenere profitti. La ricerca, condotta dal team MIT Nanda, ha esaminato oltre 300 iniziative nel settore, attraverso interviste e questionari.

La storia dell’innovazione tecnologica è segnata da molti tentativi falliti. Nonostante ingenti investimenti tra 30 e 40 miliardi di dollari, il 95% dei progetti di IA generativa non ha un impatto tangibile sui soldi delle aziende. Questo fenomeno è descritto dagli esperti come il “GenAI Divide”, evidenziando la distanza tra i pochi progetti di successo e la maggioranza che rimane stagnante. Non è una questione di regolamenti, ma di approccio.

Strumenti come ChatGPT e Copilot mostrano un’adozione elevata, oltre l’80%, ma il loro impatto si ferma alla produttività personale, senza migliorare i margini operativi. Per quanto riguarda sistemi personalizzati, il 60% delle aziende li valuta, ma solo il 20% li prova e solo il 5% li implementa realmente.

Un’analisi settoriale rivela che solo tecnologia e media registrano trasformazioni strutturali, mentre settori come sanità e finanza vedono adozioni superficiali. I risparmi si manifestano principalmente nella riduzione di spese per servizi esterni, come assistenza clienti e gestione documentale.

Un aspetto intrigante è la “shadow AI economy”, con oltre il 90% dei dipendenti che utilizza strumenti di IA generativa personali, mentre solo il 40% delle aziende ha acquisito licenze ufficiali. Questo uso informale porta risultati più concreti. Infine, nonostante il budget dedicato alle vendite e marketing, le applicazioni più redditizie si trovano nei processi di back office, spesso trascurati.