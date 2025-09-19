Intelligenza Artificiale in Italia: strategie per innovare

Oggi l’intelligenza artificiale (AI) è al centro del dibattito in ambito aziendale, sui media e negli eventi internazionali. Secondo una recente indagine condotta su 575 manager italiani, il 50% di loro ritiene che l’AI generativa sarà fondamentale per affrontare le sfide future. Inoltre, il 40% delle aziende italiane utilizza già l’AI in diverse operazioni, ma resta la domanda su come sfruttarla per ottenere un reale vantaggio competitivo.

Ci sono quattro azioni strategiche che possono aiutare le aziende a diventare leader nell’uso dell’AI.

Primo, è importante concentrarsi su casi d’uso ad alto impatto. Le aree promettenti includono finanza, risorse umane, supply chain e customer experience. Piuttosto che limitarsi a testare nuove soluzioni, le aziende dovrebbero cercare di trasformare esperienze interne e dati in opportunità per generare valore.

Secondo, è utile utilizzare agenti intelligenti per semplificare processi complessi. Questi agenti possono gestire flussi di lavoro multi-step in modo autonomo, migliorando efficienza e riducendo gli errori, specialmente in settori come la manifattura e il retail.

Terzo, integrare l’AI nei processi quotidiani senza stravolgere il lavoro degli utenti. Questo approccio consente di liberare tempo e semplificare le operazioni.

Infine, costruire un ecosistema aperto e interoperabile è cruciale. Le aziende dovrebbero evitare soluzioni isolate e garantire che l’AI comunichi facilmente con vari strumenti e applicazioni.

In questo contesto, l’AI rappresenta una reale opportunità per l’innovazione e il miglioramento dei modelli di business, delle competenze e delle esperienze dei clienti e dei dipendenti.