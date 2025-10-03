Intelligenza Artificiale in Italia: sfide e opportunità europee

L’Europa sta affrontando sfide significative nell’ambito dell’intelligenza artificiale, rispetto a Stati Uniti e Cina. Fabio Pammolli, presidente dell’Istituto italiano per l’Intelligenza artificiale per l’Industria, ha sottolineato che non è necessario inseguire i competitor, ma trovare una propria via per attrarre talenti e creare opportunità. Un rischio primario per l’Europa è la perdita del capitale umano.

Durante l’Italian Tech Week, Pammolli ha discusso il livello attuale della tecnologia, notando che sebbene siano stati sviluppati modelli specializzati, rimangono enormi sfide nel loro utilizzo. L’intelligenza artificiale è più una pratica ingegneristica che una scienza consolidata.

In un contesto globale, OpenAI ha recentemente raggiunto una valutazione di 500 miliardi di dollari, evidenziando il divario con le economie europee. Pammolli ha chiarito che per colmare questa distanza non è utile cercare di replicare i giganti della Silicon Valley. È invece necessario concentrare gli sforzi su programmi di formazione e considerare l’AI come infrastruttura per lo sviluppo.

L’Istituto, avviato recentemente a Torino, mira a fondare 30 unità di ricerca, con alcune già attive e con l’obiettivo di attrarre 200-400 professionisti. Tuttavia, l’Italia deve affrontare la sfida di trattenere i talenti, migliorando il sistema di reclutamento che si basa su processi burocratici complessi.

Infine, Pammolli ha esaminato gli approcci diversi all’intelligenza artificiale tra Stati Uniti, Cina ed Europa, enfatizzando che l’AI dovrebbe stimolare la democrazia piuttosto che rappresentare un rischio per essa. Si tratta di un’opportunità per evolvere e creare nuove applicazioni.