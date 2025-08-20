Intelligenza Artificiale in Italia: Rivoluzione o Bolla?

Il tema dell’intelligenza artificiale solleva interrogativi sulla distinzione tra un grande trend d’investimento e una potenziale bolla. Recentemente, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha lanciato un avviso, suscitando l’attenzione di esperti e investitori. Richard Clode, analista di Janus Henderson Investors, ha sottolineato che il settore tecnologico presenta oggi una diversificazione e una solidità maggiori rispetto ai primi anni 2000, quando si è verificata la bolla delle dot.com. Tuttavia, il rischio di lasciarsi coinvolgere da un’eccessiva euforia attorno all’AI è reale.

Clode fa notare che, rispetto al 2000, il panorama tecnologico è cambiato sostanzialmente. Ora ci sono aziende diverse presenti in vari settori, come Amazon nel consumo, Netflix nei servizi di comunicazione e Uber nell’industriale. Le società attuali sembrano più robuste, il che rende le alte valutazioni di alcune aziende più giustificabili rispetto al passato. Ad esempio, nel primo trimestre 2000, molte società tecnologiche registravano perdite, mentre oggi la percentuale è significativamente inferiore.

Un caso emblematico di questa crescita è Nvidia, che ha recentemente superato i 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il suo titolo ha un rapporto prezzo/utili previsto superiore a 30, ma Clode ritiene che ciò non indichi una bolla, poiché i dati finanziari di Nvidia sono solidi.

Infine, l’adozione dell’AI richiede ingenti investimenti in infrastrutture, come data center e fabbriche di chip, che comportano spese elevate. Le principali aziende tecnologiche stanno ora investendo in casi d’uso reali, ma c’è il rischio di un’eccessiva esuberanza da parte degli investitori. La chiave sarà mantenere una selezione rigorosa tra i leader del settore mentre ci si prepara per un periodo di sviluppo lungo e variegato.