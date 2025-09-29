L’intelligenza artificiale è un tema che suscita molte emozioni e interrogativi. Le sue potenzialità e criticità entrano con forza nelle nostre vite, generando un vivace dibattito. Questo strumento è spesso visto nei termini di un dilemma amletico: è un potente alleato o un nemico inquietante? È bene o male?

Attualmente, il nostro rapporto con l’intelligenza artificiale è ancora agli inizi. Le discussioni prevalenti tendono a riflettere una sorta di confusione, oscillando tra rappresentazioni fantascientifiche e scenari preoccupanti. Tra i temi più discussi troviamo il tragico caso di un adolescente americano che si è tolto la vita dopo aver parlato con ChatGPT e la multa inflitta dal tribunale di Torino a una persona che ha utilizzato l’IA per redigere un ricorso, definito “privo di argomenti concreti e senza collegamenti logici”.

Questi eventi mettono in luce le conseguenze e le responsabilità legate all’uso dell’intelligenza artificiale, evidenziando la necessità di riflessione e guida nell’adozione di queste tecnologie. La società si trova quindi di fronte alla sfida di orientarsi in un campo che promette innovazione, ma che porta con sé anche rischi e dilemmi etici.