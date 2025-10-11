Intelligenza Artificiale in Italia: Obblighi per le Aziende

Negli ultimi tempi, i colossi della tecnologia stanno investendo ingenti somme nel campo dell’intelligenza artificiale (IA). In Italia, nel contesto di una crescente attenzione al tema, sono state introdotte nuove leggi riguardanti l’uso di tali sistemi da parte delle aziende.

A partire dal 10 ottobre 2025, le aziende sono tenute a informare i propri dipendenti riguardo all’uso dell’intelligenza artificiale nel luogo di lavoro. È fondamentale che ogni lavoratore riceva dettagli su come la IA influisca sull’assunzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro. Le aziende devono comunicare quando utilizzano la IA per l’assegnazione delle mansioni, la sorveglianza o la valutazione delle performance.

Le informazioni fornite ai dipendenti devono delineare chiaramente quali aspetti del rapporto lavorativo sono influenzati dalla IA, specificando gli obiettivi aziendali. È anche necessario indicare la logica di funzionamento dei sistemi IA, i parametri usati per il loro addestramento e come avviene la valutazione delle prestazioni.

Se le informazioni devono essere aggiornate, le aziende devono comunicare i cambiamenti ai dipendenti almeno 24 ore prima delle modifiche. In ogni caso, i lavoratori possono richiedere informazioni per iscritto, e l’azienda è obbligata a rispondere entro 30 giorni. Anche le rappresentanze sindacali devono ricevere informazioni sull’uso della IA.

Il mancato rispetto di queste normative può comportare sanzioni significative, fino a 5mila euro al mese, e la violazione delle regole sulla privacy può portare a pesanti sanzioni da parte del Garante della privacy. Adattarsi a questo nuovo quadro normativo è essenziale per evitare problematiche future.