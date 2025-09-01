Intelligenza artificiale in Italia: confusione e rettifiche

Un recente episodio ha dimostrato che anche l’intelligenza artificiale può commettere errori significativi. È successo al dottor Claudio Zorzi, direttore dell’Ortopedia e Traumatologia del Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, il quale è stato erroneamente dichiarato deceduto da Google.

L’assistente virtuale di Google presentava un profilo errato del medico, segnalando la sua morte senza mezzi termini. Fino a poco tempo fa, il sistema indicava che Zorzi era venuto a mancare, con dettagli che lo collegavano a un altro dottore con lo stesso nome, deceduto in Trentino. Questa situazione ha generato incredulità e preoccupazione, sia per il medico interessato sia per i suoi pazienti.

Sotto il post di rettifica pubblicato sulla pagina Facebook dell’ospedale, molti utenti hanno commentato ironicamente l’episodio, affermando che l’intelligenza artificiale avesse “allungato la vita” al dottore. L’ospedale ha prontamente corretto l’errore, sottolineando che il dottor Zorzi è vivo e in buona salute, continuando la sua attività chirurgica.

Il post ha espresso l’importanza di verificare sempre l’informazione, anche quando proveniente da fonti apparentemente affidabili come l’intelligenza artificiale. Subito dopo, Google ha aggiornato il suo sistema per chiarire il malinteso, specificando che le notizie di morte si riferivano a un altro dottore omonimo.

In risposta a questo bizzarro episodio, i pazienti hanno affermato il loro apprezzamento nei confronti del dottor Zorzi, evidenziando il valore del suo lavoro e la loro gratitudine per la sua presenza continua nel reparto.