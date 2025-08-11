Intelligenza artificiale in Fintech: UCapital24 fa la differenza

Nel panorama in rapida evoluzione della tecnologia, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei settori finanziari sta guadagnando sempre più attenzione. UCapital24, un’azienda tecnologica innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha recentemente annunciato l’implementazione di un nuovo sistema di intelligenza artificiale per migliorare i suoi servizi.

Questa iniziativa, avviata oggi, è parte del programma di sviluppo tecnologico dell’azienda e ha come obiettivo principale quello di facilitare l’accesso a informazioni finanziarie ed economiche. Il nuovo sistema offre analisi e previsioni basate su dati in tempo reale, contribuendo a una gestione più efficiente delle interazioni tra investitori, aziende e professionisti. L’integrazione dell’intelligenza artificiale consentirà agli utenti di effettuare valutazioni più accurate delle dinamiche di mercato.

Gianmaria Feleppa, CEO di UCapital24, ha sottolineato come l’azienda si collochi tra le prime in Europa a utilizzare queste tecnologie nel settore finanziario, evidenziando il passo significativo verso la democratizzazione dell’accesso alle informazioni economiche. Feleppa ha espresso entusiasmo per la creazione di un ambiente interattivo in cui gli utenti possono esplorare la finanza e l’economia in modo semplice.

Christian D’Urso, CTO di UCapital24, ha aggiunto che l’intelligenza artificiale ha il potenziale di trasformare completamente l’interazione con i dati finanziari, offrendo analisi dettagliate e personalizzate. Questo nuovo sistema mira a fornire agli utenti strumenti fitto, per prendere decisioni più informate e strategiche nel campo degli investimenti.