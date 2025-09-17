Intelligenza Artificiale in Farmacia: Futuro e Regolamentazione

Dopo il rilascio del manuale “An Artificial Intelligence Toolkit for Pharmacy”, la Federazione Farmaceutica Internazionale (FIP) ha pubblicato una nuova dichiarazione di politica sull’intelligenza artificiale (AI) in occasione del congresso mondiale. Questa comunicazione sottolinea che l’AI ha il potenziale di trasformare la professione farmaceutica, ma deve essere integrata in modo responsabile ed etico.

L’AI sta cambiando il lavoro dei farmacisti, semplificando compiti ripetitivi, supportando il processo decisionale clinico e accelerando la scoperta di farmaci. Secondo il vicepresidente della FIP, Lars-Eke Sàderlund, è fondamentale sfruttare i benefici dell’AI senza compromettere il giudizio umano e le relazioni di fiducia tra farmacisti e pazienti. La FIP evidenzia l’importanza di tecnologie come l’apprendimento automatico e la robotica nel migliorare l’efficienza e la sicurezza dei farmaci.

Tuttavia, l’uso dell’AI richiede una regolamentazione rigorosa e quadri etici chiari per garantire la privacy dei pazienti e la sicurezza dei dati. Le tecnologie devono integrare le competenze professionali dei farmacisti, non sostituirle. È quindi importante che i farmacisti acquisiscano le necessarie competenze digitali per utilizzare efficacemente queste tecnologie.

La FIP propone azioni concrete per diversi stakeholder, tra cui governi e educatori, al fine di garantire un’adozione dell’AI trasparente ed equa. La federazione si impegna a guidare le questioni professionali ed etiche nel settore, sostenendo la formazione continua e il coinvolgimento dei farmacisti nell’implementazione dell’AI.