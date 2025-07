Intelligenza artificiale in Europa: nuove regole in arrivo

Bruxelles ha recentemente introdotto un codice di condotta volontario per facilitare le imprese nel rispettare il nuovo regolamento sull’intelligenza artificiale, che entrerà in vigore il 2 agosto. Questo sviluppo arriva in un contesto di crescente criticità da parte di molte multinazionali europee, che ritengono la legislazione troppo restrittiva rispetto a normative in vigore in altre parti del mondo.

Il codice, redatto da 13 esperti dopo aver consultato oltre 1.000 attori del settore, si concentra su aspetti chiave come la trasparenza, i diritti d’autore e la sicurezza. Tra le raccomandazioni figurano l’esclusione dalle fonti di ricerca di siti noti per essere stati compromessi da attacchi informatici e la necessità di monitorare che i contenuti generati non includano linguaggio offensivo o violento.

Le nuove regole diventeranno applicabili con scadenze differenziate: un anno dopo per i nuovi modelli e due anni per quelli già esistenti. L’intento della legislazione è di garantire che i modelli di intelligenza artificiale sul mercato europeo siano sicuri e trasparenti. Tuttavia, 46 aziende, tra cui nomi di spicco come Airbus e Lufthansa, hanno chiesto la sospensione temporanea delle norme, sostenendo che queste compromettano le potenzialità europee nel settore.

Critiche sono arrivate anche dalla nuova amministrazione americana, che ha definito quelle normative europee «eccessive» e invasive. La Commissione europea, da parte sua, sta considerando un progetto di revisione per semplificare le normative relative al digitale.