Intelligenza Artificiale in Biotecnologia: Batteri e Fagi in Lotta

Il 17 settembre è stato pubblicato uno studio su bioRxiv che presenta virus progettati dall’intelligenza artificiale, capaci di riconoscere ed eliminare ceppi di Escherichia coli. Questo lavoro, firmato da ricercatori dell’Università di Stanford, evidenzia il potenziale dell’IA nella creazione di nuovi strumenti biotecnologici per affrontare le infezioni batteriche. Brian Hie, biologo computazionale, sottolinea che si tratta della prima volta in cui sistemi di IA possono generare sequenze genomiche complete.

La ricerca si confronta con il crescente problema della resistenza agli antibiotici. I batteriofagi, virus che attaccano specificamente i batteri, possono rappresentare un’alternativa alle terapie antibiotiche tradizionali, agendo selettivamente senza danneggiare il microbioma umano. Poiché gli antibiotici tradizionali stanno diventando meno efficaci, l’uso dei fagi è stato rivitalizzato grazie ai progressi dell’IA.

I ricercatori hanno iniziato con il batteriofago ΦX174, un virus a DNA noto per infettare E. coli. Utilizzando modelli di IA come Evo 1 ed Evo 2, hanno creato sequenze genomiche simili a quelle di ΦX174, ma in grado di attaccare ceppi resistenti agli antibiotici. Dopo la sintesi di 302 sequenze generate, 16 sono riuscite a infettare e uccidere ceppi di E. coli resistenti, dimostrando l’efficacia dei virus progettati.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo all’uso di questa tecnologia. Brian Hie mette in guardia sui rischi potenziali, inclusi abusi militari o la creazione di patogeni potenziati. È necessario rivedere le normative attuali, come la Convenzione sulle Armi Biologiche, per far fronte a questi sviluppi. Attualmente, alcuni Stati non hanno firmato questo trattato, sollevando ulteriori interrogativi sulla sicurezza dell’innovazione biotecnologica.