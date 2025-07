Intelligenza artificiale: il Parlamento italiano al futuro

Mercoledì alla Camera dei Deputati si è tenuto un convegno sull’uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro parlamentare, presieduto dall’onorevole Rosaria Tassinari di Forza Italia. Durante l’incontro, sono stati presentati tre prototipi sviluppati in collaborazione con il Politecnico di Milano e altri centri di ricerca.

Tassinari ha sottolineato la partecipazione del professor Luciano Floridi, esperto di intelligenza artificiale a Yale, come testimonianza dell’importanza scientifica dell’evento. I prototipi illustrati mirano a rivoluzionare la gestione dei dati legislativi nel Parlamento italiano, posizionandolo all’avanguardia in Europa.

Il primo strumento, chiamato Norma, funge da assistente virtuale per l’Osservatorio sulla legislazione della Camera. È capace di rispondere in linguaggio naturale e di produrre grafici e tabelle, fornendo analisi approfondite sulla legislazione. Durante una dimostrazione, Tassinari ha richiesto a Norma informazioni sui provvedimenti con il maggior numero di emendamenti e ha ricevuto una risposta dettagliata in pochi secondi.

Il secondo prototipo è progettato per la formulazione automatica degli emendamenti, un sistema che genera testi tecnici coerenti in base a semplici richieste, agevolando il lavoro degli uffici legislativi. Infine, è stato introdotto Depu-Chat, un chatbot pubblico che consente a cittadini e giornalisti di ottenere informazioni dirette sulle attività dei parlamentari, come interrogazioni e interventi in Aula. Tassinari ha evidenziato che, con Depu-Chat, chiunque può facilmente interrogare il sistema per ricevere informazioni specifiche sui membri del Parlamento.