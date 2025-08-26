Intelligenza Artificiale e Viaggi: L’Innovazione Italiana

Sempre più persone stanno utilizzando l’Intelligenza Artificiale per pianificare le proprie vacanze. Secondo un’indagine di Censuswide su 40.000 consumatori di 27 Paesi, il 29% dei viaggiatori italiani ha fatto ricorso all’AI per prenotare le vacanze estive, segnando un aumento del 77% rispetto all’anno precedente.

Le generazioni che maggiormente utilizzano questi strumenti sono la Generazione Z, con il 52%, e i Millennial, con il 40%. Sorprendentemente, anche i Boomer hanno mostrato un interesse crescente, registrando un aumento del 111% rispetto all’anno passato.

Grazie alla capacità di analizzare enormi quantità di dati, l’Intelligenza Artificiale è in grado di suggerire destinazioni in linea con il budget del viaggiatore e di indicare i luoghi più interessanti da fotografare. Matteo Zangrandi, esperto di intelligenza artificiale e marketing, sottolinea l’utilità di strumenti come iPlan.AI, che consente di costruire itinerari personalizzati basati sulle preferenze degli utenti, come città, natura, cucina locale ed eventi. Questa piattaforma offre una mappa interattiva e chiara, con suggerimenti anche su tappe meno turistiche. Gli utenti possono salvare e condividere i propri itinerari, rendendoli facilmente consultabili giorno per giorno come un diario di viaggio.

Un’alternativa semplice è GuideGeek, che non richiede alcun download. Basta inviare un messaggio tramite WhatsApp o Instagram per ricevere in tempo reale consigli su attrazioni, ristoranti e luoghi ideali per fotografie da condividere.