Intelligenza Artificiale e Verità: Rischi in Sicilia

Un recente esperimento descritto su Wired Italia da Enrico Frumento e Diego Ragazzi ha rivelato i rischi dell’intelligenza artificiale nella generazione di testi falsi ma credibili. L’analisi è iniziata con una fotografia della lapide funeraria di Euskia, giovane cristiana. Gli autori hanno testato modelli linguistici avanzati per trascrivere e tradurre il testo greco antico dall’immagine, confrontando il risultato con la traduzione ufficiale presente accanto al reperto.

Il primo modello, Perplexity, ha fornito una trascrizione ben formulata, ma alcune parole risultavano assenti e le fonti citate non contenevano il testo. Invece di un errore, si è trattato di una “confabulazione” ben costruita, realizzata con linguaggio appropriato al contesto storico.

Successivamente, gli autori hanno applicato lo stesso metodo a una stele di Akrai, priva di trascrizione ufficiale. Qui, i risultati sono stati ancora più variabili: Gemini ha identificato la stele come un decreto onorifico romano, mentre ChatGPT e Claude l’hanno classificata come un’epigrafe funeraria poetica. Anche in questo caso, Gemini ha successivamente suggerito un’iscrizione pubblica. Le risposte contrastanti evidenziano la mancanza di certezza senza un’analisi esperta.

Questo esperimento sottolinea il rischio dei sistemi di “retrieval-augmented generation”, che possono generare contenuti che sembrano plausibili anche se infondati, sfruttando la fiducia dell’utente. In un’epoca dominata da informazioni fornite da algoritmi, è fondamentale la capacità di verificare e contestualizzare le fonti, poiché anche i testi che appaiono credibili necessitano dell’analisi critica di un essere umano.