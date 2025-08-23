Intelligenza artificiale e veganismo: scelte etiche in Italia

Negli anni intorno al 2010, molte persone, incluso chi scrive, hanno deciso di non creare profili sui social media. Sebbene Facebook fosse in espansione, l’uso dei social non era visto come necessario né per lavoro né per la vita sociale. All’epoca, erano considerati più un intrattenimento opzionale che un obbligo. Con il passare del tempo, piattaforme come Twitter, Instagram e LinkedIn sono diventate essenziali per chi lavora nella comunicazione, per condividere risultati professionali o promuovere attività. Oggi è raro trovare qualcuno senza presenza digitale; chi sceglie di allontanarsi dai social tende a essere già affermato nella carriera o a lavorare per un’organizzazione capace di gestire la comunicazione in autonomia.

Questa transizione segue il ciclo di vita dell’adozione tecnologica, che inizia con innovatori e early adopters, proseguendo con la maggioranza e terminando con i ritardatari. Anche l’intelligenza artificiale (IA) potrebbe seguire questo schema, ma c’è un nuovo fenomeno, noto come “AI veganism”, nel quale alcune persone decidono di astenersi dall’uso dell’IA, simile a quanto fanno i vegani con i prodotti animali. Questa scelta è spesso motivata da preoccupazioni etiche relative all’uso dei dati e all’impatto ambientale delle tecnologie.

In campo ambientale, l’IA richiede enormi risorse energetiche per l’elaborazione dei dati e può avere effetti negativi sull’ecologia. È anche presente un timore sulla salute cognitiva, poiché alcuni studi suggeriscono che l’uso dell’IA potrebbe ridurre le capacità mentali e la creatività. Alla luce di questi aspetti, resta da vedere come evolverà questa “veganismo dell’IA” nel futuro.