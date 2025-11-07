17.8 C
Intelligenza artificiale e telecomunicazioni: sfide e opportunità

Da stranotizie
L’intelligenza artificiale sta diventando un elemento chiave nel settore delle telecomunicazioni, secondo quanto emerso durante un incontro a Monaco di Baviera organizzato dall’International Telecommunication Union (ITU). L’argomento centrale è come l’IA, insieme a nuove reti e standard, possa promuovere un’innovazione sostenibile e globale.

Le reti tradizionali non possono più soddisfare le esigenze attuali. L’introduzione dell’IA generativa, del calcolo ai margini e dell’Internet delle cose richiede una rapida evoluzione delle infrastrutture telecom. I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di prestazioni elevate, resilienza, sostenibilità e sicurezza. Le reti devono garantire bassa latenza, alta disponibilità e interoperabilità tra vari ambienti.

Inoltre, gli standard internazionali sono fondamentali per garantire interoperabilità, ridurre costi e favorire una rapida diffusione delle innovazioni. È essenziale sviluppare standard per reti AI-native e architetture zero-trust, tenendo conto delle diverse esigenze regionali e tecnologiche.

L’IA gioca un ruolo cruciale anche nelle infrastrutture di rete, con le telecomunicazioni che si trasformano in sistemi abilitanti per servizi avanzati. Si prevede l’emergere di architetture ibride e reti non terrestri per garantire connettività anche in aree remote.

La sostenibilità ambientale è un’altra questione importante, poiché le reti devono essere efficienti e alimentate da energie rinnovabili. Migliorare l’impatto ambientale è una priorità per gli operatori.

Infine, è emersa l’importanza di stabilire meccanismi di fiducia nell’IA, richiedendo architetture sicure e trasparenti. Le telecomunicazioni stanno così assumendo un ruolo chiave nella trasformazione digitale globale. L’attenzione è rivolta a creare reti intelligenti e sostenibili, in grado di rispondere alle esigenze evolutive della società.

