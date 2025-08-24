Intelligenza Artificiale e Startup: Numeri da Record in Italia

L’Intelligenza Artificiale (AI) rappresenta una delle principali innovazioni nel campo tecnologico, attirando investimenti significativi e favorendo la nascita di nuove startup. Attualmente, ci sono 498 startup nel settore che hanno superato la valutazione di un miliardo di dollari. Questa crescita è straordinaria: solo nel 2023, 100 di queste aziende hanno raggiunto questo traguardo, portando il valore totale dell’intero comparto a 2,8 trilioni di dollari. Inoltre, oltre 1.300 aziende attive hanno valutazioni superiori ai 100 milioni di dollari, secondo CB Insights.

Bloomberg ha analizzato la crescita di questo settore e ha rivelato che nel corso dell’anno quattro nuove startup hanno creato 15 nuovi miliardari, con un patrimonio complessivo di 38 miliardi di dollari. Tra questi, si evidenziano Mira Murati, ex CTO di OpenAI, che ha fondato la startup Thinking Machines e ha attirato investimenti per 2 miliardi di dollari, aumentando il valore della sua azienda a 12 miliardi di dollari. Un altro nome importante è Ilya Sutskever, che ha lanciato Safe Superintelligence Inc. dopo aver lasciato OpenAI e ha ottenuto finanziamenti pari a 1 miliardo di dollari.

Aziende affermate come Meta hanno iniziato a investire nel settore, destinando quasi 15 miliardi di dollari a Scale AI e assicurandosi l’assunzione del CEO Alexandr Wang. Questa crescente competitività ha portato a una vera battaglia per l’assunzione di talenti nel settore dell’AI, trasformandolo in uno dei più promettenti per chi cerca lavoro nell’ambito tecnologico.