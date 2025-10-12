Intelligenza Artificiale e Sportelli Prossimità a Modena

È stato recentemente discusso un piano per uniformare le procedure e migliorare la gestione dei servizi tra gli sportelli di prossimità nella Provincia di Modena. L’incontro si è tenuto presso il Tribunale di Modena e ha coinvolto rappresentanti e dirigenti degli enti convenzionati.

L’obiettivo principale è condividere le prassi organizzative e coordinare le modalità di gestione delle richieste, in particolare per le procedure di volontaria giurisdizione. Ogni ente coinvolto avrà un ruolo definito nel processo, migliorando così l’efficienza del servizio.

Il presidente del Tribunale, Alberto Rizzo, ha sottolineato l’importanza di questo incontro per rendere i servizi ai cittadini sempre più tempestivi, evidenziando il potenziale dell’intelligenza artificiale nell’ottimizzazione del lavoro e nell’innovazione. Gli sportelli rappresentano anche un modo per ridurre i costi e il traffico, garantendo un accesso più rapido ai servizi.

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati sosterrà il progetto e offrirà orientamento e consulenza alla comunità riguardo gli uffici di prossimità, attraverso iniziative informative e formazione del personale addetto. Verranno organizzate riunioni per garantire una preparazione adeguata e un supporto continuo agli operatori coinvolti.

Attualmente, otto sportelli di prossimità coprono tutti i 46 Comuni della provincia, con sedi in diverse unioni comunali e nel Comune di Mirandola. Un totale di 2.296 procedimenti è previsto per gli sportelli, con distribuzioni specifiche per ciascuna area, garantendo così un servizio completo e accessibile a tutti i cittadini.