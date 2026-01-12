Intelligenza Artificiale e Sicurezza Informatica Italia

L’Intelligenza Artificiale generativa sta cambiando profondamente il mondo del lavoro e la sua influenza è già percepibile in molti ambiti della vita quotidiana. Sia le aziende che le singole persone sperimentano ogni giorno l’IA generativa per semplificare le proprie attività e migliorare l’efficienza e la produttività.

Nel campo della sicurezza informatica, l’Intelligenza Artificiale ha assunto un aspetto bivalente: da un lato è uno strumento potentissimo nelle mani dei cybercriminali, dall’altro è uno strumento altrettanto potente per chi è chiamato a difendere sistemi e dati sotto attacco. Cisco Talos monitora da tempo l’uso che i criminali informatici fanno dell’intelligenza artificiale e analisi recenti indicano che anche gruppi di cybercriminali sostenuti da Stati stanno iniziando a sperimentare queste tecnologie.

L’IA generativa è utilizzata per individuare punti deboli nei software e può servire sia a difendere i sistemi, aiutando i ricercatori a scoprire e correggere problemi, sia a favorire gli attacchi, permettendo ai criminali informatici di individuare nuove falle. Tuttavia, l’IA generativa offre anche opportunità concrete per rafforzare la sicurezza informatica, aiutando le aziende a individuare più rapidamente le informazioni rilevanti e a contrastare le minacce.

Inoltre, l’IA può supportare lo sviluppo del software individuando errori prima che diventino problemi gravi e contribuisce a testare le difese aziendali, rendendo più efficienti le simulazioni degli attacchi e aiutando le organizzazioni a rafforzare i propri sistemi in anticipo. La rapida diffusione dell’intelligenza artificiale agentica avrà un forte impatto sulla sicurezza digitale, operando in modo autonomo e continuo e sarà sfruttata sia dai criminali informatici con attacchi ancora più rapidi e sistematici, sia da chi sarà chiamato a difendere le aziende da quegli stessi attacchi.

Il fattore umano resta il vero fattore decisivo, poiché l’intelligenza artificiale generativa può aumentare velocità ed efficienza, ma il suo valore dipende dalle competenze di chi la utilizza. L’IA generativa è un potente alleato, ma non sostituisce esperienza e giudizio, e il suo vero potenziale emerge quando viene usata in modo consapevole e responsabile, mettendo le persone al centro della sicurezza digitale.