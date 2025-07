Intelligenza artificiale e scuola: eventi da Napoli a Osaka

Nel contesto della crescente importanza dell’intelligenza artificiale, si svolgerà un evento significativo in Italia dedicato a questo tema. Dal 9 al 13 ottobre 2025, Napoli ospiterà il meeting internazionale “Scuola Futura”, che culminerà con un collegamento diretto con l’Expo di Osaka.

Durante un incontro al Padiglione Italia di Osaka, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che il summit di Napoli avrà l’obiettivo di discutere l’integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale nel sistema educativo. Questo incontro si propone di creare un ponte tra Italia e Giappone, sottolineando l’importanza di sviluppare strategie didattiche innovative.

Il meeting di Napoli si concentrerà sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per personalizzare l’apprendimento, permettendo agli insegnanti di adattare i percorsi formativi alle esigenze specifiche degli studenti. Il Ministero sta lavorando per superare il modello educativo tradizionale, favorendo un approccio che valorizzi i talenti individuali.

Il commissario generale per l’Italia all’Expo 2025, Mario Vattani, ha evidenziato come questo evento offrirà un’importante opportunità per lanciare nuovi progetti nel campo dell’IA. Al termine di “Scuola Futura”, ci sarà un collegamento in diretta con Osaka, che coinciderà con la chiusura dell’Expo, rendendo così Napoli un punto centrale per il dibattito internazionale sull’intelligenza artificiale e il futuro dell’istruzione.