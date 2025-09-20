30.6 C
Intelligenza Artificiale e Sanità in Italia: Futuro e Sfide

Da StraNotizie
Negli ultimi mesi, sempre più professionisti della salute si trovano a rispondere a una domanda cruciale: “Ha paura dell’Intelligenza Artificiale?” Questo interrogativo esprime timori e speranze riguardo al futuro della professione medica in un contesto sempre più digitale.

Recentemente, il Parlamento italiano ha approvato la Legge Quadro sull’Intelligenza Artificiale, creando un quadro normativo che definisce principi, obiettivi e applicazioni dell’IA, tutelando al contempo i diritti fondamentali. Il provvedimento, composto da 28 articoli suddivisi in sei capitoli, delega al Governo il compito di emanare decreti legislativi attuativi e interessa diversi ambiti, dalla pubblica amministrazione alla giustizia, dal lavoro alla ricerca scientifica, fino al sistema sanitario.

Particolarmente significativo è l’articolo 7, che enfatizza come l’uso di sistemi di intelligenza artificiale possa migliorare il sistema sanitario, contribuendo alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, sempre nel rispetto dei diritti e della protezione dei dati personali.

Il presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Cosenza, Agata Mollica, sottolinea che l’IA non sostituirà le decisioni del medico, ma agirà come supporto nei processi clinici, preservando la responsabilità finale al professionista sanitario. Questo approccio è fondamentale per garantire la sicurezza e il rispetto nella relazione medico-paziente.

Mollica evidenzia l’importanza di un perimetro etico e giuridico ben definito per evitare rischi legati all’uso indiscriminato dell’IA. Senza regole, potrebbero presentarsi scenari di insicurezza clinica, con il rischio di delegare decisioni cruciali a un algoritmo. È quindi essenziale che il medico mantenga la propria autonomia, utilizzando strumenti digitali per potenziare le sue capacità.

In un’ottica di futuro, Agata Mollica conclude che le prossime sfide saranno ricche di opportunità, sottolineando la necessità di preservare l’integrità dell’atto medico e di mantenere uno spirito critico nei confronti delle nuove tecnologie.

