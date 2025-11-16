La docu-serie Suspicious Minds, disponibile in formato video e podcast, esplora il crescente impatto dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite. Creata e diretta da Sean King O’Grady, il progetto vede tra i produttori esecutivi l’attrice e imprenditrice Selena Gomez, con il contributo di Wondermind e Agoric Media.

Lanciata su diversi piattaforme di streaming, la serie affronta la questione della nostra connessione con la realtà, messa a rischio dalla tecnologia. Attraverso interviste a esperti di psichiatria, neuroscienze ed etica dell’IA, si evidenzia l’emergere di deliri complessi in alcune persone, influenzati dall’uso delle tecnologie. Tra i temi trattati ci sono i chatbot e le paure relative alla sorveglianza, riflettendo su come l’IA rimodelli le angosce moderne.

Diversi esperti hanno commentato le tematiche affrontate nella serie. Todd Essig, psicologo clinico, ha avvertito che, sebbene le macchine possano simulare empatia, non possono realmente comprenderci. Allo stesso modo, Amy Levy ha affermato che l’IA rappresenti una fantasia umana, che offre un senso di confidenza a molti utenti.

La serie presenta anche storie di persone, come Allan, un uomo convinto di aver scoperto un codice crittografico minaccioso, e Ryan, un avvocato che, in un dialogo prolungato con un chatbot, arriva a considerarsi una figura messianica. Scene come queste rivelano come l’interazione con l’IA possa portare a danni psicologici.

Kate Vredenburgh ha sottolineato che discutere con l’IA può esacerbare i problemi piuttosto che risolverli, suggerendo che una comprensione più profonda dei conflitti sia necessaria. Questa docu-serie si propone di mettere in guardia sui pericoli delle nuove tecnologie e sulla sottile linea tra benessere e malattia mentale.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo