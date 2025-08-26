Intelligenza artificiale e ricerca mineraria: innovazione in Italia

La ricerca mineraria gioca un ruolo chiave nella transizione energetica moderna, poiché minerali critici come litio, rame, nichel e terre rare sono essenziali per la produzione di tecnologie sostenibili come batterie, turbine eoliche e pannelli fotovoltaici. Tuttavia, l’individuazione di nuovi giacimenti rappresenta un’impresa costosa e rischiosa.

L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il modo in cui si conducono esplorazioni minerarie. Utilizzando algoritmi di machine learning, è possibile analizzare enormi quantità di dati geologici, geofisici e geochimici, identificando schemi che sfuggono all’osservazione umana e aumentando le probabilità di scoperta di nuovi depositi.

Tecnologie come l’imaging iperspettrale, il telerilevamento satellitare e la modellazione 3D assistita da IA consentono di mappare il sottosuolo con precisione, riducendo i tempi e i costi delle esplorazioni. Inoltre, i sistemi di core scanning alimentati da IA forniscono informazioni immediate sulla composizione dei campioni estratti.

Le aziende minerarie collaborano con startup innovative per rendere le loro operazioni più efficienti, sicure e sostenibili. Questi sforzi mirano a velocizzare la scoperta di nuove risorse e a minimizzare l’impatto ambientale, limitando perforazioni inutili.

GeologicAI è un’azienda che cerca di innovare il settore minerario attraverso la scansione del nucleo di perforazione supportata da IA. Ha sviluppato la Digital Core Table, una piattaforma che automatizza la visualizzazione e analisi dei dati estratti. Recentemente, GeologicAI ha ottenuto un finanziamento di 44 milioni di dollari per espandere le proprie operazioni e migliorare l’efficienza delle catene di approvvigionamento minerarie in tutto il mondo, contribuendo a migliorare la sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale.