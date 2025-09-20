Intelligenza artificiale e regolamentazione in Europa

L’intelligenza artificiale richiede norme specifiche, costruite su misura per le sue peculiarità. A differenza di tecnologie precedenti, essa presenta aspetti che non possono essere regolamentati attraverso analogie con le leggi esistenti. Le tradizionali normative sugli algoritmi non sono applicabili, poiché l’intelligenza artificiale è intrinsecamente imprevedibile e i suoi processi decisionali non sono sempre trasparenti.

Fino all’introduzione di modelli linguistici come Chat GPT, il panorama normativo era essenzialmente vuoto. L’entrata in vigore dell’Artificial Intelligence Act ha segnato un cambio di direzione significativo in Europa, trasformando un contesto di anarchia in una struttura regolativa che copre quasi ogni aspetto dell’IA. Questo regolamento ha creato una cornice legislativa solida, lasciando pochi settori scoperti.

Tuttavia, la questione se questo atto rappresenti solo l’inizio di ulteriori normative è aperta. È possibile che l’Artificial Intelligence Act sia già sufficientemente completo, offrendo una regolamentazione che evita il rischio di sovrapposizioni normativi eccessive. Ci sono elementi che possono rimanere liberi e non rigidamente normati.

Inoltre, l’atto attuale riflette la tecnologia presente, mentre tentativi di anticipare norme per un futuro incerto potrebbero risultare obsoleti e poco pratici. La selezione naturale della tecnologia suggerisce che molte applicazioni attuali potrebbero scomparire, rendendo complesso regolamentare ciò che non è destinato a perdurare.

Pertanto, è cruciale focalizzarsi sull’implementazione e sulla divulgazione dell’Artificial Intelligence Act, massimizzando la sua efficacia senza sovraccaricare il sistema normativo ulteriormente.