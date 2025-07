Intelligenza artificiale e nuove normative: cosa sapere ora

La crescente importanza dell’intelligenza artificiale (IA) sta spingendo i governi a creare normative specifiche per gestire le sue applicazioni. In Italia, un disegno di legge governativo in materia di IA è attualmente in fase di esame da parte di diverse commissioni del Senato, in particolare quelle destinate a questioni ambientali, tecnologiche e sociali.

Il testo legislativo prevede misure che si affiancano al Regolamento europeo 2024/1689, noto come “AI Act”, e affronta vari aspetti legati all’uso dell’intelligenza artificiale in diversi ambiti, tra cui lavoro, ricerca e pubbliche amministrazioni. Una delle sue finalità è garantire che l’uso della IA sia centrato sull’essere umano, monitorando i rischi legati all’economia, alla società e ai diritti fondamentali.

Il disegno di legge prevede anche l’introduzione di una norma penale. In particolare, si propone di includere un’aggravante nel codice penale quando si commettono reati utilizzando sistemi di IA, soprattutto se questi danno luogo a effetti dannosi per la difesa pubblica o privata. Inoltre, si intende punire severamente l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati da IA, con pene che possono arrivare fino a cinque anni di reclusione.

La normativa si estenderebbe inoltre a reati finanziari, introducendo aggravanti in caso di manipolazione del mercato compiuta tramite IA. Infine, si propone di ampliare il concetto di plagio per includere anche le riproduzioni realizzate con questa tecnologia, rendendo chiaro che abusi in tal senso saranno sanzionati severamente. Queste misure mirano a garantire una tutela più efficace per gli individui e a regolamentare in modo più rigoroso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.