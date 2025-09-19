20.7 C
Roma
venerdì – 19 Settembre 2025
Economia

Intelligenza artificiale e lavoro: opportunità per l’Italia

Da StraNotizie
Intelligenza artificiale e lavoro: opportunità per l’Italia

Il sistema AppLi si distingue per la sua unicità, anche a livello europeo. La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ha affermato che l’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità, a condizione che sia progettata per essere “umanocentrica”. Questo significa che deve servire il bene di tutte le persone e lavoratori, anziché andare contro i loro interessi. La dichiarazione finale del G7 di Cagliari ha sottolineato l’importanza di mettere l’uomo al centro di tali tecnologie.

Articolo precedente
Elezioni a Marsala: mancanza di idee e nomi riciclati
Articolo successivo
Serial killer americani: storie di orrore in Predatori
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.