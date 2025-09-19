Intelligenza artificiale e lavoro: opportunità per l’Italia

Il sistema AppLi si distingue per la sua unicità, anche a livello europeo. La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ha affermato che l’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità, a condizione che sia progettata per essere “umanocentrica”. Questo significa che deve servire il bene di tutte le persone e lavoratori, anziché andare contro i loro interessi. La dichiarazione finale del G7 di Cagliari ha sottolineato l’importanza di mettere l’uomo al centro di tali tecnologie.